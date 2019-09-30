Москва, 30 сентября 2019, 21:22 — REGNUM Штрафы для уклоняющихся от службы в Вооружённых силах России могут быть усилены в шесть раз, сообщил 30 сентября начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире телеканала «Россия-24».
Кроме того, штрафовать будут, например, лиц, не оповестивших военкомат о смене места работы или адреса проживания.
Чаще всего уклонисты либо скрываются от сотрудников военкоматов, либо не являются по повесткам.
«Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно — в шесть раз», — сказал Евгений Бурдинский.
По его словам, за последние пять лет число уклонистов снизилось почти вчетверо, с шести тыс. в 2014 году, до 1,6 тыс. в 2019-м.
Напомним, на данный момент минимальный штраф за уклонение от военной службы составляет 500 рублей.
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