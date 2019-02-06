ЕР предлагает поднять штрафы до 1 тыс. рублей для уклоняющихся призывников

Москва, , 17:21 — REGNUM Координационный совет фракции «Единая Россия» в Госдуме концептуально поддержал законопроект депутата Андрея Красова («Единая Россия») о штрафах для молодых людей призывного возраста, которые уклоняются от прохождения медкомиссии или явки в военкомат, однако автору все же придется доработать инициативу и снова внести ее в нижнюю палату парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля, об этом заявил журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Так, автор инициативы (депутат Госдумы Андрей Красов) предложил повысить штрафы как для самих граждан, так и для должностных лиц, которые не обеспечили явку призывника, кратно в десять раз.

«Мы согласились с повышением штрафов для должностных лиц, нам представляется это целесообразным», — заявил Исаев.

Однако ситуация со штрафами для самих призывников сложнее. Так, отметил Исаев, с одной стороны, сегодня размер штрафа «чисто символический» — он составляет от 100 до 500 рублей и, так как он был установлен еще в 2002 году, его следовало бы поднять.

«В то же время предложенный автором вариант установить штрафы в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей нам представляется чрезмерным», — заявил Исаев.

В связи с этим большинство депутатов фракции «Единая Россия» предложили установить размер штрафа до 1 тыс. рублей.

«Мы сочли, что неправильно будет вносить эти изменения во втором чтении и договорились с ним (автором законопроекта), что он перевнесет законопроект с учетом тех замечаний, которые сделаны», — подчеркнул Исаев.

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