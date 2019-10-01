Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, регулирующий правила парковки возле социальных объектов, в частности, больниц и школ, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас законодательно допускаются платные парковки вблизи школ, детских садов, больниц, поликлиник, организаций культуры, органов государственной власти и других социальных объектов.

Авторы предлагает платные парковки у соцобъектов запретить и оставить лишь бесплатные парковочные места.

При этом сохраняется действующее положение о том, что законом региона могут быть запрещены платные парковки на земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу многоквартирных домов.

Парковку в Москве нужно оплатить в течение пяти минут. Установка правил оплаты на московских парковках регламентируется постановлением правительства Москвы № 289-ПП, которое было изменено в 2018 году. С 15 декабря 2018 г. время на оплату парковки в Москве составляет 5 минут вместо 15.

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