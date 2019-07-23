Москва, , 18:43 — REGNUM

В России могут пересмотреть стандартный размер парковок для легковых автомобилей. В случае реализации такая мера подтолкнёт автомобилистов к приобретению более компактных машин, однако сдвиг в предпочтениях наблюдается уже сейчас и обусловлен он, в первую очередь, трудностями дорожного движения в крупных городах. Об этом корреспонденту 23 июля ИА REGNUM заявил директор филиалов АГ «Авилон» Михаил Жмаков.

«Реализация различных проектов по сужению или уменьшению парковочных мест способна, в том числе, положительно повлиять на определённые сегменты автомобильного рынка. В частности, подобный проект по парковкам может стать драйвером роста для компактных автомобилей», — заявил Жмаков.

«Это наиболее актуально для больших городов, где пробки и затрудненное движение в часы пик подталкивают водителей приобретать малолитражные автомобили», — подчеркнул он.

Целевая аудитория этого сегмента — молодые специалисты, работники офисов, мобильные люди, которые покупают машину в основном для ежедневных поездок из дома на работу, и парковка для них также важна, указал эксперт.

Впрочем, сдвиг на автомобильном рынке в пользу компактных автомобилей наблюдается уже сейчас, добавил он.

«На рынке наблюдается тренд приобретения двух автомобилей — массивного кроссовера или внедорожника преимущественно для поездок на природу и для путешествий, и более мобильного, компактного автомобиля — для более комфортного передвижения по перегруженным городским магистралям», — указал Жмаков.

На данный момент в стране действуют нормативы 2011 года, когда на машино-место для легкового авто отвели 5,3 на 2,5 м. Как передают «Известия» со ссылкой на проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте, машино-места в городах могут сделать короче на 0,5 м в ширину и 0,3 м в длину. Однако пока эта идея существует лишь в качестве проекта.