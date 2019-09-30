Омск, , 12:51 — REGNUM Из Омской области за январь — июль 2019 года выбыли 33 804 человека. Прибыли в регион за этот период 27 979 человек, сообщили ИА REGNUM в Новосибирскстате.

Согласно статистической информации, в Омской области за указанный период зафиксирована самая большая миграционная убыль населения (-5825) среди регионов Сибирского федерального округа (СФО).

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Вторым по миграционной убыли стал Красноярский край с показателем — 2720. Третьим — Томская область (-984).

Наибольший миграционный прирост за январь — июль 2019 года показала Новосибирская область — 6059.

Напомним, по итогам 2018 года миграционная убыль в Омской области, по данным Новосибирскстата, составила 6270 человек. Это также наибольший показатель в СФО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области миграционная убыль населения фиксируется уже не первый год.

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