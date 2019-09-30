Барнаул, , 10:48 — REGNUM Алтайский край среди других сибирских регионов с начала 2019 года демонстрирует самую маленькую миграционную убыль населения, но в сравнении с аналогичным показателем 2018 года в Сибири произошёл рост миграционной убыли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Судя по официальным данным Новосибирскстата, больше всего уезжают из Омской области (-5825 человек) и Красноярского края (-2720 человек). В Алтайском крае на 43 369 прибывших пришлось 43 413 выбывших. Таким образом, миграционная убыль составила 44 человека.

Всего за январь — июль 2019 года в Сибирь въехало 299 549 человек, а убыло 30 1521 (-1972 человек). Как уже сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2018 года миграционная убыль населения Сибирского федерального округа составила 28,4 тыс. человек.

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