Омск, , 07:51 — REGNUM

Массовый отъезд жителей Омской области на заработки в другие регионы экс-замглавы омской налоговой службы Сергей Евсеенко назвал катастрофой. Так он прокомментировал информацию о том, что по итогам 2018 года 121 тысяча омичей работала за пределами региона. Это седьмая часть трудоспособного населения региона. В основном жители Прииртышья были заняты в Тюменской области, Москве и Югре. По данным налоговой службы, региональный бюджет при этом потерял порядка 7 млрд рублей.

«С точки зрения региональной экономики — это катастрофа, которую, к сожалению, у нас не замечают. А трудовой ресурс — он ведь стратегический запас, это развитие для города и области. А, получается, люди реализуют себя и свой потенциал в других городах. Это говорит о том, что конкурентных мест в Омске нет», — цитирует Евсеенко «Комсомольская правда Омск».

По его словам, этой проблемой нужно было заниматься «ещё вчера».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2009 году миграционная убыль из Омской области составила 340 человек; в 2010 году — 2628; в 2011 году — 1786; в 2012 году — 3073; в 2013 году — 2773; в 2015 году — 1800; в 2016 году — 5942 человека; в 2017 году — 9853 человека, в 2018 году — 12 102.

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