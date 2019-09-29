Вашингтон, , 22:01 — REGNUM В третьей части игры System Shock персонажи не будут разделены на классы. Об этом 28 сентября сообщил портал DSOGaming.

Вместо этого в игре будет присутствовать система модификаций, подобная той, что была в Deus Ex 3. Разработчики отметили, что благодаря этому геймеры смогут создавать любого персонажа «с нуля» и следовать своему индивидуальному игровому стилю.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатели System Shock в честь 25-летнего юбилея игры решили вновь выпустить её на физических носителях. В коробочное издание также войдут две виниловые пластинки с оригинальным саундтреком.

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