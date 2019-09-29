Токио, , 21:17 — REGNUM В сеть выложили видео с демонстрацией полного матча ассиметричной онлайн-игры (игра, в которой несколько игроков противостоят одному) Project Resistance по вселенной Resident Evil. Ролик был опубликован 29 сентября на портале PC Gamer.

Длительность видео составляет около 10 минут, столько времени потребовалось игрокам, чтобы закончить матч. Экран разделен на четыре зоны, каждая из которых показывает действия конкретного геймера. Одна из этих зон демонстрирует игру за искусственный интеллект, который может управлять монстрами.

Читайте также: Тревис Найт может стать режиссером экранизации компьютерной игры Uncharted

Project Resistance выйдет на платформах PS4, Xbox One и ПК. Регистрация участников закрытого бета-тестирования начнется 30 сентября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: No Man's Sky получила поддержку ультрашироких мониторов