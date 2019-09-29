Вашингтон, , 21:47 — REGNUM С 1 октября 2019 года геймеры смогут играть в Call of Duty: Mobile при помощи клавиатуры и мыши на ПК. Об этом 29 сентября сообщил портал DSOGaming.

Это станет возможным, благодаря Android-эмулятору GameLoop, разработчики запустили страницу игры на своем официальном сайте. Они отметили, что такую возможность геймеры получат бесплатно.

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Напомним, релиз Call of Duty: Mobile также запланирован на 1 октября 2019 года. Согласно заявлениям разработчиков, игра унаследовала классические игровые режимы, карты, оружие и персонажей из серии игр, вышедших на ПК.

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