Гилфорд, Великобритания, , 20:45 — REGNUM В тестовой версии популярной игры No Man's Sky появилась поддержка ультрашироких мониторов. Об этом 29 сентября сообщил портал PC Gamer.

Последнее обновление игры принесло с собой исправление ошибок с масштабированием визуального интерфейса (HUD) и «других визуальных элементов» для дисплеев формата 21:9. Кроме того, исправлена ошибка с масштабированием HUD для дисплеев 4K.

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Напомним, для того, чтобы активировать экспериментальную ветку в Steam геймерам нужно щелкнуть правой клавишей мыши на игре в меню библиотеки, перейти в «Свойства» и выбрать вкладку бета-версий.

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