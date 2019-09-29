Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Руководство кинокомпании Sony Pictures ведет переговоры с режиссером Трэвисом Найтом с целью экранизации популярной компьютерной игры Uncharted, об этом 27 сентября сообщает Deadline.

После того, как в конце августа 2019 года проект покинул режиссер Дэн Трахтенберг, работа над фильмом приостановилась. Главную роль в картине должен исполнить Том Холланд.

Фильм повествует о молодости Натана Дрейка, известного охотника за сокровищами. Предполагаемая премьера запланирована на декабрь 2020 года. Однако нерешенность кадрового вопроса вызывает у поклонников игры беспокойство.

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