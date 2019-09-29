Пекин, , 15:05 — REGNUM Компания Niantic заблокировала некоторых владельцев смартфонов от компании Xiaomi в мобильной видеоигре Pokemon Go. Об этом сообщает GizChina.

С проблемой столкнулись владельцы смартфонов Xiaomi Redmi 5, Redmi Note 7 и Redmi Note 5. Предполагается, что из-за технической ошибки прошивка MIUI на этих смартфонах была воспринята как мошенническое программное обеспечение, из-за чего игрокам на 30 дней был заблокирован доступ в игру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне разработчики Pokemon Go выпустили мобильную игру по вселенной Гарри Поттера. В новой мобильной игре Harry Potter: Wizards Unite от Niantic. также используются технологии дополненной реальности.