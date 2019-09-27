Хельсинборг, , 14:54 — REGNUM Шведский суд принял решение арестовать на две недели капитана российского грузового судна Baltic Carrier, которое село на мель у берегов Хельсинборга. Об этом 27 сентября сообщила консул-советник генконсульства РФ в Швеции Надежда Пронина.

«Сегодня прошли слушания по поводу заключения под стражу. Суд принял решение арестовать капитана на две недели, до суда», — приводит ТАСС слова Прониной.

Также консул-советник рассказала, что капитан российского судна «фактически подтвердил, что за несколько часов до инцидента принимал алкоголь», заявив, что он «выпил немного пива».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 25 сентября, грузовое судно Baltic Carrier, шедшее под флагом Гибралтара, село на мель неподалёку от шведского города Хельсинборг из-за того, что его капитан уснул за штурвалом. Позднее капитан судна был задержан.