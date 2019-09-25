Хельсинборг, , 09:25 — REGNUM Грузовое судно Baltic Carrier, шедшее под флагом Гибралтара, село на мель неподалёку от шведского города Хельсинборг из-за того, что его капитан уснул за штурвалом. Об этом 25 сентября сообщил со ссылкой на береговую охрану Швеции телеканала SVT.

«Капитан уснул, теперь он подозревается в управлении судном в нетрезвом состоянии и неосторожности», — приводит телеканал слова Мартина Сёдерберга из береговой охраны.

Также Сёдерберг отметил, что в настоящее время начато расследование инцидента и что уснувшего капитана судна могут задержать.

При этом уточняется, что все семь членов экипажа судна Baltic Carrier являются гражданами России. Повреждений судна не зафиксировано, состояние здоровья экипажа положительное.

Отметим, согласно данным мониторингового сервиса Marine Traffic, судно Baltic Carrier следовало из российского города Светлый (Калининградская область) в шведский Линчёпинг.