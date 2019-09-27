Москва, 27 сентября 2019, 08:02 — REGNUM Полторы тысячи грантов выдано за развитие проекта «Московская электронная школа» (МЭШ). Об этом 27 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
Отмечается, что обладатели грантов преподают уже в 360 столичных школах.
«Появившись в 2016 году, МЭШ стала настоящим цифровым помощником современного учителя, неотъемлемой частью столичной системы образования», — говорится в сообщении.
ИА REGNUM посвятило проекту МЭШ серию публикаций, в которых влияние электронной школы рассматривается объективно, не только с положительной стороны:
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