История вопроса

Система образования, в которой наряду с традиционными методами обучения используются цифровые технологии, в том числе интерактивная доска, дополненная реальность, электронные носители информации.



Проект подвергается критике. Утверждается, что нововведения не только дороги и сомнительны с точки зрения эффективности учебного процесса, но и могут нанести вред здоровью учащихся. Отдельно упоминается то, что в московских школах "МЭШ" внедрялся без тщательной экспертизы и согласия родителей.