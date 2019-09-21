21 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Роспотребнадзор официально заявил, что электронные устройства вредны и опасны для детей. Существуют международные и российские исследования, подтверждающие это. Вопреки данным учёных и здравому смыслу, вопреки международному опыту, московских школьников насильно поместили в ситуацию, где над ними ставится антигуманный эксперимент.

Евгений Цоц, , 10:46 — REGNUM В августе 2019 года Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях. В них сразу и прямо говорится — гаджеты представляют опасность для детей. В разработке документа принимали участие специалисты Роспотребнадзора, Минпросвещения России, Рособрнадзора, Минздрава России.

МЭШ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Анализ международного опыта показал, что ранний возраст начала использования устройств мобильной связи и длительное накопленное время их использования являются факторами, ведущим к нарушениям психики, что проявляется у ребенка гиперактивностью, повышенной раздражительностью, снижением долговременной памяти и умственной работоспособности, нарушением коммуникативных способностей, расстройством сна. Чрезмерная эмоциональная и психическая стимуляция от использования электронных средств массовой информации вызывает у детей состояние психологической и физиологической гипервозбужденности перед сном», — говорится в рекомендациях.

Ребенок со смартфоном anthony kelly

Российские учёные также проводили исследования, которые выявили негативные реакции у детей, использующих школы мобильные телефоны. Отмечают, что реакции детей, использующих гаджеты, существенно отличаются от реакций их сверстников, устройства не использующих. Здесь стоит пояснить, что под термином «телефон» или «смартфон» следует понимать все устройства, которые используются в рамках проекта электронной школы. Все планшеты, так называемые интерактивные доски функционально ничем от смартфонов не отличаются, кроме, разве что, размеров.

«Негативные реакции проявлялись в виде ослабления смысловой памяти, снижения внимания, скорости аудиомоторной реакции, нарушений фонематического восприятия, раздражительности, нарушений сна», — указано в тексте.

В исследованиях отмечают отрицательную зависимость времени, в течение которого используется смартфон, и успеваемости учащегося. Чем больше ребёнок занимается электроникой, тем хуже справляется с заданиями.

«Таким образом, интенсивное использование телефона даже для решения учебных задач может отрицательно сказываться на учебной деятельности», — делается вывод. Объясняются эти результаты феноменом многозадачности устройств, вынуждающим переключаться с одного вида активности на другой.

Роспотребнадзор обращает внимание на тесты, которые проводились в разных странах мира. Так, в Великобритании выяснили, что запрет на использование телефонов повышает успеваемость на 6,4%. Ограничительные рекомендации действуют в Австралии, Бельгии, Великобритании, Канаде, Малайзии, Нигерии, Франции, Узбекистане, Уганде. Во Франции принято решение запретить в школах все виды мобильных телефонов. В Бельгии и Великобритании вопросы запрета решаются школами индивидуально. Действует запрет в регионах Австралии и Канады.

Московская электронная школа Mos.ru

Роспотребнадзор рекомендовал органам госвласти субъектов РФ в сфере образования рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательной организации обучающимися, а также ограничить использование обучающимися устройств мобильной связи во время учебного процесса.

Кроме этого, рекомендовано провести масштабную разъяснительную работу среди руководителей и учителей школ, родителей детей и самих обучающихся, предусмотреть решение технических моментов, когда ребёнку может понадобиться связь.

С полным текстом рекомендаций и списком исследований, которые проводились в этой сфере, можно узнать по ссылке.

Как известно, в Москве уже несколько лет проходит эксперимент «Московская электронная школа». Его внедрили без обсуждения с профессиональным сообществом, без консультаций с родителями. Просто за огромные деньги из столичного бюджета закупили гигантские смартфоны в классы. О многочисленных нарушениях закона и здравого смысла московскими «инноваторами» от образования, по сути формирующими состав преступления, ИА REGNUM не раз писало. Ознакомиться с материалами по данной теме можно по ссылке.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1898 г

Сейчас, по сути, Роспотребнадзор при поддержке специалистов двух профильных федеральных министерств и Рособрнадзора прямо заявил, что смартфонов в школах России быть не должно. За месяц, уже прошедший с момента выпуска рекомендаций, московские образовательные власти не сделали ничего, чтобы предотвратить вакханалию, устроенную в столице. Власти города или молчат по существу вопроса, или делают громкие заявления, как мэр Сергей Собянин, что «образование на правильном пути».

ИА REGNUM, разумеется, обратится с запросами и вопросами в региональные ведомства, но не пора ли, наконец, вмешаться правоохранительным органам?