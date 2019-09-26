Москва, , 08:45 — REGNUM Не готовы тратить большие деньги на ремонт в квартире или доме 51% жителей России. Они рассчитывают выделить на стройматериалы не более 100 тыс. рублей (без стоимости работ строительной бригады). Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: Жители России пересмотрели свои планы на ремонт

Около четверти граждан (24%), планирующих делать ремонт, готовы выделить от 100 до 500 тыс. рублей. Закладывают на ремонт больше 500 тыс. рублей лишь 10% опрошенных.

При этом 74% намерены только переклеить обои, 38% — штукатурить, выравнивать или шпатлевать стены, по 33% — красить стены и потолки. 32% планируют установить натяжные потолки, 27% — сантехнику или поменять полы.

Чаще всего стройматериалы для ремонта граждане покупают в «Леруа Мерлен» (35%), в специализированных магазинах (28%), на строительных рынках (24%), в ИКЕА (11%) или ОБИ (7%).

Опрос проведен в августе 2019 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый десятый житель России (9%) задумывался о ремонте, но отложил его из-за отсутствия денег.

Ранее на эту тему: Жители России готовы потратить на ремонт 179 тыс. рублей: опрос