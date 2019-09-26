Москва, , 08:28 — REGNUM Каждый десятый житель России (9%) задумывался о ремонте, но отложил его из-за отсутствия денег, свидетельствую данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

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Снизилось число граждан, планирующих делать ремонт в квартире или доме — 33% (снижение на 4 п.п. по сравнению с 2018 годом).

Более половины (55%) планируют начать ремонт в течение ближайшего года, еще 23% — в течение ближайших двух лет, 22% — через три года.

Опрос проведен в августе 2019 г. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году жители России были готовы потратить на ремонт в среднем 179 тыс. рублей.

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