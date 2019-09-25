Москва, , 15:36 — REGNUM Большинство жителей России (74%) не хотят и никогда не задумывались о том, чтобы отправить своих детей или внуков получать высшее образование за границей (среди граждан 45−59 лет — 80% и старше 60 лет — 84%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Хотят, чтобы из дети получали высшее образование за рубежом, респонденты в возрасте 18−24 лет (35%) и 25−34 лет (41%).

Важность получения детьми высшего образования за рубежом довольно низкая. Так, 78% опрошенных заявили, что для них это не важно.

У 33% граждан РФ есть знакомые, обучающиеся за рубежом. В основном о наличии знакомых и родственников, получивших высшее образование за рубежом, говорят молодые люди 18−24 (40%) и 25−34 лет (48%).

В опросе 15 сентября 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, высшее образование в России граждане оценивают как среднее (39%). Высокие оценки дали 22%, а низкие — 29% респондентов.

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