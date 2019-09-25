Москва, , 15:17 — REGNUM Высшее образование в России граждане оценивают как среднее (39%). Высокие оценки дали 22%, а низкие — 29% респондентов. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Среди тех, кто дал высокие оценки, большинство молодых людей в возрасте 18−24 года (33%). Более скептично относятся граждане старшего поколения — 45−59 лет (29%) и от 60 лет (31%).

Сравнивая высшее образование в России и за рубежом, 26% заявили, что заграничное не отличается от российского. Высоко оценивают качество образования за рубежом 27% (среди граждан 18−24 лет — 52%). Обратного мнения придерживаются 11%.

Примечательно, что более трети опрошенных (36%) затруднились сравнить высшее образование в России и за границей.

Опрос проведен 15 сентября 2019 г. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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