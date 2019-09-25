Канберра, 25 сентября 2019, 13:41 — REGNUM Полиция Австралии заявила, что владельцы профессиональной команды киберспортсменов Conwatch Contenders, специализирующаяся на CS: GO и Overwatch могут быть связаны с организованной преступностью. Об этом 25 сентября сообщил портал PC Gamer.
Как предполагают следователи, члены этой команды участвовали в матчах, которые являлись частью подпольных азартных игр. По имеющейся у них информации, в таких матчах имели место «аномальные ставки»,
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Напомним, в августе 2019 года ИА REGNUM сообщило, что австралийские стражи порядка арестовали шестерых любителей Counter-Strike по подозрению в организации подпольных азартных игр. Позже в СМИ появилась информация, что молодым людям в возрасте около 20 лет грозит до 10 лет тюрьмы. Представители полиции сообщили, что в итоге могут арестованы «десятки человек».
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