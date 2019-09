Токио, , 12:19 — REGNUM Ещё одной игрой, анонсированной на презентации State of Play, стала Arise: A Simple Story. Первый трейлер проекта показали на YouTube-канале PlayStation 24 сентября.

В Arise игроки будут управлять викингом, попавшим в иной мир после своей смерти. Ему предстоит отправиться в путешествие к далёкой горе, чтобы найти свою любовь.

Ранее на презентации State of Play назвали игры, которые бесплатно получат подписчики сервиса PS Plus в октябре 2019 года. Ими стали The Last of Us и MLB The Snow 19.

Читайте ранее в этом сюжете: Подписчики PS Plus бесплатно получат The Last of Us и MLB The Snow 19