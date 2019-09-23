Горно-Алтайск, , 15:28 — REGNUM В столице Республики Алтай продолжается эксперимент с раздельным сбором мусора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайска, контейнеры для сбора пластика уже установлены в скверах, на Мемориальном комплексе «Парк Победы» и возле некоторых многоквартирных домов.

«Управляющим организациям и ТСЖ поручено проработать с собственниками многоквартирных домов вопрос приобретения контейнеров за счет средств собственников помещений для осуществления раздельного сбора пластика», — отметили в мэрии.

В городе появились также организации, принимающие у населения собранные полимерные отходы, стекло, картон, бумагу.

Отмечается, что при раздельном накоплении отходов плата за вывоз мусора будет производиться исходя из объёма фактически вывезенного. А учитывая, что полимерные отходы занимают более половины всех отходов, власти обещают горожанам существенную экономию.

Напомним, переход Горно-Алтайска на раздельный сбор мусора был анонсирован в начале августа. Как сообщало ИА REGNUM, решение об этом было принято на комиссии по благоустройству.

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