Москва, , 15:11 — REGNUM Биометрия в России вошла в стадию зрелости и стала одним из самых популярных направлений внедрения ИТ в традиционный бизнес, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын, комментируя введение сотовыми операторами идентификации абонентов по лицу и голосу.

«Вычислительные системы стали достаточно мощными для применения в реальной практике и реальном времени технологий машинного обучения с приемлемым уровнем ошибок. Искусственный интеллект способен сличить две фотографии не хуже, чем обычный менеджер в салоне.

Кроме того, компьютер в качестве дополнительного теста сличит и звук нашего голоса — а обычный менеджер этого сделать не может. Поэтому возражения о том, что идентификация в офисе — надёжнее, конечно, уже не проходят.

Для Ростелекома, который сейчас является оператором единой биометрической системы, безусловно, создаётся драйвер роста выручки, хотя бурной реакции фондового рынка и не последовало и переломить тренд на понижение, образовавшийся в июле, пока не удалось.

Дополнительное преимущество для гостелекома создаёт тот факт, что сотовый оператор Tele2, сделка по поглощению которого сейчас идёт, уже внедряет технологию eSIM и выиграет от упрощённой идентификации абонентов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России появится система удалённой идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу. Её технической стороной займется «Ростелеком».

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