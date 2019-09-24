Москва, , 07:59 — REGNUM Система удалённой идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России. Её технической стороной займется «Ростелеком», пишут 24 сентября «Известия».

В компании «Ростелеком», которая является оператором Единой биометрической системы (ЕБС), пояснили, что нововведение раскроет все преимущества технологии eSIM, так как абонент сможет заключить договор без посещения офиса оператора связи. Для регистрации в сети ему будет достаточно сфотографировать себя на камеру компьютера или смартфона и сказать в микрофон несколько слов.

Встроенный в мобильный гаджет модуль eSIM позволяет менять тариф и сотового оператора, не меняя SIM-карту. Вместе с тем требует корректировки нормативная база, касающаяся этой технологии. Об этом говорится в письме Минкомсвязи сотовым операторам и профильным ведомствам.

Как сообщало ИА REGNUM, уже в октябре «Ростелеком» планирует представить прототип системы, позволяющей оплачивать товары и услуги через распознавание лиц. Тестовый режим позволить купить чашку кофе. Для совершения подобных платежей потребуется привязать к биометрическим данным банковскую карту.

Читайте также: За товар — лицом: в октябре в РФ представят оплату через распознавание лиц