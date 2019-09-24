Горно-Алтайск, , 09:26 — REGNUM В семи районах Горного Алтай отопительный сезон стартовал в связи с погодными условиями. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение о подаче тепла принимают главы муниципальных образований при снижении среднесуточной температуры ниже +8 градусов Цельсия в течение пяти суток.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что зимнему периоду котельные, тепловые и водопроводные сети в регионе полностью подготовлены. Кроме того, созданы сверхнормативные запасы твердого и жидкого топлива для работы котельных.«К началу отопительного сезона был создан запас 6720 тонн угля, что составило 106% от нормативного эксплуатационного запаса и 400 тонн мазута — 130% от нормативного эксплуатационного запаса», — уточнили в правительстве.

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