Абакан, , 07:44 — REGNUM В столице Хакасии — Абакане — на объектах социального назначения отопительный период начнётся с 8 утра 25 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

23 сентября мэр Абакана Николай Булакин подписал постановление о начале отопительного периода.

В жилые дома тепло начнёт поступать с 8 утра 26 сентября. В мэрии уточнили, что это постепенный процесс: в среднем регулирование системы теплоснабжения занимает три — пять дней.

Между тем, как подчеркнули в мэрии, в Абакане не все управляющие компании и обслуживающие организации качественно подготовили многоквартирные дома к отопительному периоду. Некоторые дома также лишены паспортов готовности из-за имеющих задолженность собственников жилья. В прокуратуру Абакана направлены сведения о неготовности 117 многоквартирных домов, находящихся в управлении или на обслуживании 23 управляющих организаций, ТСЖ, ТД и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в сибирских городах стартовал отопительный сезон.

Читайте также: В городах Сибири стартовал отопительный сезон