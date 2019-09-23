Биробиджан, , 17:20 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён властями Еврейской автономной области в нескольких районах в связи со срывом начала отопительного сезона. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба управление по внутренней политике областного правительства.

В правительстве Еврейской автономной области под руководством губернатора области состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Пресс-служба Пресс-служба Управления по внутренней политике правительства Еврейской АО

Сообщается о введении режима ЧС с 23 сентября в 16 населённых пунктах области, где проживают около 16 тыс. человек, что составляет 10% населения региона. Кроме того, режим ЧС введён и в городе Биробиджане. Режим ЧС введён в связи со сложностями, не позволившими начать вовремя отопительный сезон.

Проблемы возникли из-за отсутствия нормативного запаса твёрдого и жидкого топлива, а также из-за неподготовленности ряда котельных к началу отопительного сезона. Подобные проблемы возникли в Биробиджанском, Смидовичском, Облученском районах области. В городе Биробиджане начала отопительного сезона не дождались ряд учреждений здравоохранения и социальной защиты населения.

Поясняется, что на подготовку к отопительному сезону были выделены средства из федерального бюджета, которые поступят на этой неделе и немедленно будут направлены на устранение возникших сложностей, в том числе на закупку топлива и ремонт оборудования.

Глава региона Александр Левинталь поручил завезти в котельные топливо, обеспечив при этом его 45-дневный запас. Ситуация находится на контроле у правительства региона.

Стоит отметить, что ситуацию со своевременной подготовкой области к отопительному сезону в этом году осложнил паводок. В течение июля и августа на ЕАО обрушились 14 циклонов, в настоящее время в области остаются подтопленными 32 населённых пункта.

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