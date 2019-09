Манхэттен, США, , 09:04 — REGNUM Российский хакер Андрей Тюрин, которого в США обвинили в краже информации о клиентах из 12 финансовых новостных компаний, банков и других финансовых фирм, в том числе Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co, признал вину в хищении персональных данных у более чем 80 миллионов клиентов американской компании JPMorgan Chase & Co и других финансовых структур страны. О том, что совершил крупнейшую известную кибератаку против американского банка, гражданин России заявил в суде Манхэттена накануне, 23 сентября, сообщает агентство Bloomberg.

Следствие полагает, что сообщники 36-летнего Тюрина использовали полученную информацию для мошеннических финансовых схем.

Отмечается, что Тюрин пошёл на сделку с правосудием. В этом случае для российского хакера сторона обвинения намерена требовать 15 — 20 лет тюрьмы. Издание добавляет, что окончательное решение о приговоре будет зависеть от судьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в сентябре 2018 года, гражданин России Андрей Тюрин, которого Грузия экстрадировала в США в связи с обвинениями в киберпреступлении, на суде в Нью-Йорке заявлял о своей невиновности. Хакеру грозило заключение сроком до 92 лет. Расследованием этого дела занималась Секретная служба США и ФБР. Они считают, что гражданин России якобы участвовал в одной из самых масштабных краж конфиденциальных данных финансовых структур США.