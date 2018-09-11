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Суд в США не выпустил под залог экстрадированного из Грузии гражданина РФ

Политика

Тюрину угрожает заключение сроком до 92 лет

Суд в США не выпустил под залог экстрадированного из Грузии гражданина РФ
AJEL
Правосудие

Вашингтон, 11 сентября 2018, 09:47 — REGNUM  Суд в Нью-Йорке отказал в освобождении под залог экстрадированному из Грузии гражданину России Андрею Тюрину, который обвиняется во взломе компьютерных систем, в том числе финансовых структур. Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Нью-Йорке.

«Суд состоялся в субботу, в освобождении под залог ему было отказано», — сказали в ведомстве.

Напомним, российскому гражданину угрожает заключение сроком до 92 лет, из которых 30 лет грозят лишь за якобы преступный сговор с целью хакерских атак.

Расследованием уголовного дела занималась Секретная служба США и ФБР. Они считают, Тюрин якобы участвовал в одной из самых масштабных краж конфиденциальных данных финансовых структур США.

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