Северобайкальск, Бурятия, , 08:28 — REGNUM В Северо-Байкальском районе Бурятии вечером 23 сентября зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в акватории озера Байкал.

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

В Главном управлении МЧС по Бурятии сообщили ИА REGNUM, что в ближайшем городе Северобайкальске толчки не ощущались.

«Сообщения о разрушениях жилых зданий, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения не поступали. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось», — отметили в МЧС.

Напомним, территория вокруг Байкала относится к числу сейсмоактивных, и землетрясения здесь нередки.

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