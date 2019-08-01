Улан-Удэ, , 06:14 — REGNUM

В ночь с 31 июля по 1 августа в акватории озера Байкал произошло землетрясение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МЧС по Бурятии, магнитуда сейсмособытия составила 3,2.

«Эпицентр землетрясения находился в 22 км. северо-западнее от населённого пункта Оймур Кабанского района», — сообщили в ведомстве, добавив, что объекты ЖКХ и электроэнергетики поселения работают в штатном режиме.

Между тем, некоторые жители Бурятии оказались напуганы событием, поделившись переживаниями в соцсетях.

«Хорошо тряхнуло, стены зашевелились, грохотало что-то даже, свет отключили», «У меня упала картина со стены. Кабанский район. Кто ещё почувствовал?» — пишут пользователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа произошло землетрясение магнитудой 3,3 в Закаменском районе республики. Эпицентр землетрясения находился в 13 километрах северо-восточнее села Цаган-Морин, однако там также обошлось без пострадавших.

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