Закаменск, Бурятия, , 06:31 — REGNUM

Днём 25 июля в Закаменском районе Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, пострадавших нет.

Эпицентр землетрясения находился в 13 километрах северо-восточнее села Цаган-Морин.

«По итогам осмотра жилого сектора и социально-значимых объектов повреждений зданий и жилых строений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось», — добавили в МЧС.

В ведомстве также призвали граждан во избежание паники пользоваться только официальными сообщениями властей по открытым источникам информации.

Как сообщало ИА REGNUM, Закаменский район ранее пережил серию паводков. В результате одного из них были подтоплены дома в дачном посёлке близ города Закаменск. В результате жители были эвакуированы.

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