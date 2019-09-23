Ростов-на-Дону, , 23:55 — REGNUM Ростов-на-Дону пока не получил паспорт готовности к зиме. При этом отопительный сезон власти обещают начать без срывов. Ожидается, что отопление в квартирах областного центра будет включено традиционно 15 октября.

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«Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник уточняет, что паспорт готовности к зиме ростовские коммунальщики получат не раньше октября.

При этом энергетики могут начать подавать тепло на объекты социальной инфраструктуры. Для этого необходимо подать соответствующую заявку.

ИА REGNUM напоминает, что ранее региональное управление МЧС России предупредило о заморозках в северных районах Ростовской области.