Ростов-на-Дону, , 12:25 — REGNUM В северных районах Ростовской области ожидаются заморозки. Об этом сообщает региональное управление МЧС России 20 сентября.

«Ночью и утром 23 и 24 сентября в северных районах Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 градусов. Ожидаемые заморозки могут вызвать повреждения неубранных теплолюбивых овощных и плодовых культур», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что ранее синоптики прогнозировали понижение температуры воздуха в ночные часы до 7 градусов тепла.