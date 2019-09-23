Бишкек, , 16:00 — REGNUM Призер чемпионата Азии по смешанным единоборствам (ММА) Тологон Рахманберди уулу получил огнестрельное ранение во время перестрелки в Кара-Суйском районе Ошской области Киргизии, сообщает издание 24.kg.

Отмечается, что пострадавший в настоящее время находится в тяжелом состоянии — его ранили в ягодицу. По предварительным данным, второй участник конфликта также является спортсменом. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений».

Отметим, в 2016 году Тологон Рахманберди уулу завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии по смешанным единоборствам (ММА). Кроме того, он также имеет титул чемпиона Азии.

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