Ташкент, , 15:29 — REGNUM Узбекистанский боец смешанных единоборств Муслимбек Омонов скончался в результате травм, полученных в массовой драке, сообщает 11 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на ГУВД республики.

В ведомстве уточнили, что 11 сентября в 00:50 (10 сентября 22:50 мск) в Юнусабадском районе Ташкента между двумя группами молодых людей произошел конфликт. Группа лиц доехала до Шайхантахурского района, где устроила массовую драку.

После инцидента три человека обратились в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Несмотря на усилия врачей, Муслимбек Омонов скончался от полученных травм. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа 2018 года после драки у входа в ночной клуб «Аурум 898» в Ташкенте был убит боец ММА Жамшид Кенжаев. Спортсмен скончался в больнице от полученных ножевых ранений.

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