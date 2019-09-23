Бишкек, , 15:46 — REGNUM По итогам первых восьми месяцев 2019 года Узбекистан посетили 4,3 млн иностранных туристов, что на 26,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает 23 сентября издание Kun. uz со ссылкой на государственный комитет республики по развитию туризма.

За отчетный период экспорт туристических услуг вырос на 28%, до $854,5 млн. В комитете ожидают, что по итогам 2019 года республику посетят 6,5 млн туристов, а туристический поток вырастет на 15%.

Прогнозируемый объем экспорта туристических услуг в Узбекистане составит $1,04 млрд, что на 30% больше, чем в 2018 году.

Напомним, 18 сентября в комитете Узбекистана по развитию туризма заявили, что телеканал National Geographic и телепередачи TopGear и «Вокруг света» помогут в продвижении туристического бренда республики.

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