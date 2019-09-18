Ташкент, , 10:38 — REGNUM Телеканал National Geographic и телепередачи TopGear и «Вокруг Света» помогут Узбекистану в продвижении туристического продукта страны, сообщили в пресс-службе государственного комитета республики по развитию туризма.

Отмечается, что планируется создать уникальные выпуски передач об Узбекистане для формирования туристического имиджа республики и его популяризации за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, компания BBC Broadcasting House поможет Узбекистану снять несколько документальных фильмов о развитии республики. Соответствующее соглашение достигнуто с национальным агентством «Узбеккино».

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