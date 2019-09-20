Санкт-Петербург, , 14:19 — REGNUM Масштабная трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну», посвященная подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, откроется в Петербурге для посетителей 21 сентября на территории культурного пространства «Севкабель Порт». Об этом сообщили ИА REGNUM, создатели уникального творческого объекта из команды «Невский баталист».

Работа над созданием панорамы Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в восьми залах на площади 2000 кв. метров воссоздана обстановка событий войны — как на фронте, так и в тылу.

Среди воссозданных баталистами эпизодов — белорусская деревня в 1941 году, Лужский рубеж под Ленинградом, мастерские тульского завода, бой во время Сталинградской битвы, схватка горных стрелков в боях за Кавказ, форсирование Днепра, освобождение Европы, взятие рейхстага в 1945 году.

«В каждом эпизоде трехмерной панорамы посетитель оказывается внутри исторического события со своим сюжетом и героями», — подчеркивают создатели панорамы.

Все эпизоды воссозданы по архивным документам и воспоминаниям участников, скульптуры панорамы зачастую представляют реально живших людей. В оформлении экспозиции использованы подлинные предметы военного времени, в том числе обезвреженное оружие, найденное в местах боев Великой Отечественной войны. Для панорамы были созданы макеты самолетов, танков и артиллерийских орудий в натуральную величину.

Читайте ранее в этом сюжете: От деревни до Рейхстага: кто и как строил «Дорогу через войну» в Петербурге

Автор трехмерных панорам и диорам — Дмитрий Поштаренко, создавший с командой «Невский баталист» уже 14 экспозиций о войне, в РФ и Белоруссии.

Новый проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Смотрите ФОТОРЕПОРТАЖ ИА REGNUM: «Дорога через войну»: в Петербурге готовят к открытию 3D-панораму о подвиге