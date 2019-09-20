Москва, , 12:49 — REGNUM Силовики задержали в Дагестане и доставили в Москву Абдусалама Джамалутдинова — советника бывшего премьера республики Абдусамада Гамидова —в рамках дела о давлении на свидетеля, по которому ранее был арестован адвокат Дагир Хасавов. Ему предъявлено обвинение. Сегодня, 20 сентября, Басманный суд столицы рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца, пишет ТАСС.

Напомним, адвокат Дагир Хасавов был задержан 17 августа в Лефортовском суде Москвы. Ему предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию и принуждению к даче ложных показаний в рамках уголовного дела о растрате 41 млн рублей, по которому проходят Абдусамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов. На следующий день Басманный суд столицы арестовал Хасавова до 16 ноября.

Читайте также: Арест адвоката экс-премьера Дагестана вызвал широкий общественный резонанс

Как сообщало ИА REGNUM, по данному уголовному делу о давлении на свидетеля 18 сентября был задержан и этапирован в Москву и сын бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова, сотрудник Счетной палаты республики Вадим Юсуфов. В отношении него сегодня также будет избрана мера пресечения.

Читайте также: Сын бывшего вице-премьера Дагестана этапирован в Москву — СМИ