Москва, , 08:09 — REGNUM Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей. Такую обновленную оценку по состоянию на конец 2018 года дало Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Это более чем в 400 раз выше, чем оценка тех же животных на конец 2017 года. Тогда она составляла 0,6 млрд рублей.

Как отмечает РБК, пересмотр стоимости животных может быть связан с неточностью предыдущей оценки. Оценку ставят исходя из стоимости возмещения с браконьеров за каждую убитую особь. Эти таксы утверждены приказом Минприроды и составляют, в частности, 80 тыс. рублей за лося, 100 тыс. рублей за снежного барана. Всего в России 21 вид охотничьих ресурсов. Самые дорогие в этом списке — лоси и косули. Их оценивают в 88 млрд рублей и 46,7 млрд рублей соответственно. Дешевле всего оценены лани (57 млн рублей), гибриды зубра с бизоном (51 млн рублей) и муфлоны (25 млн рублей).

Отмечается, что за 2018 год значительно сократилось (на 90%) количество ланей, а вот поголовье 12 видов охотничьих животных, напротив, увеличилось. В их числе серны (на 46%), туры и выдры.

Также Минприроды обновило стоимостную оценку древесных лесных ресурсов. На конец 2018 года стоимость всех лесов (23 вида древесины) составила почти 9 трлн рублей, что на 63% выше, чем по состоянию на конец 2017 года.

В 2018 году общая стоимость природных ресурсов России составила 102,7 трлн рублей.