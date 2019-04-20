В курганских лесах сокращается численность охотничьих ресурсов

Курган, , 07:05 — REGNUM В лесах Зауралья сокращается численность некоторых охотничьих ресурсов — лисиц, зайцев, серых куропаток, рыси. Такие выводы были сделаны по итогам зимнего маршрутного учёта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте природных ресурсов и окружающей среды.

Зимний маршрутный учёт проводится ежегодно в январе — феврале. Он позволяет получить сведения о численности животных.

В целом итоги зимнего маршрутного учёта 2019 года не выявили резких колебаний численности основных видов животных. Так, численность косули в курганских лесах составила 136,5 тыс. особей (в 2018 год — 136,8 тыс. особей), лося как и в прошлом году — 12,2 тыс. особей, кабана — 10,9 тыс. особей (10,8 тыс. особей), рыси — 74 особи (84 особи).

Численность зайца-беляка в 2019 году она сократилась до 37,5 тыс. особей, тогда как в 2018 году она составляла 51,3 тыс. особей. Крайне мала численность белки — 318 в 2018 году и 77 в 2019. Сократилась численность серой куропатки с прошлогодних 35,2 тысяч до 28 106 в 2019 году.

Благодаря проводимым мероприятиям по регулированию численности, в 2019 году сократилась численность волка до 74 особей и лисицы до 10,6 тысяч.

Сведения о численности бобра, барсука, ондатры, а также водоплавающей дичи будут получены к 15 мая 2019 года.

На основе полученных материалов будет составлен проект планируемых объемов добычи лося, сибирской косули и рыси в Курганской области.

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