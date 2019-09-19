Белвью, США, , 12:19 — REGNUM Игра Stalker Online выйдет в Steam «осенью» 2019 года. Об этом 19 сентября сообщил портал DSOGaming.

Разработкой игры занимается Mobile Technologies. Желающие сыграть в онлайн-версию популярного шутера с элементами RPG уже сейчас могут попробовать сыграть в Stalker Online, для этого им нужно посетить сайт компании и скачать файлы игры.

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Stalker Online — это массовая многопользовательская игра с масштабным открытым миром, в основу которой легли известные игры серии Stalker. В марте 2018 года студия GSC Game World выложила в сеть первый постер будущей игры Stalker 2.

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