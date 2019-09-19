Пекин, , 11:18 — REGNUM Китайские игроки начали массовой писать негативные отзывы к кооперативной экшен-игре Warframe в сервисе Steam. Об этом 18 сентября сообщил портал PCGamesN.

Оказалось, что игроков из Китая внутри проекта разделили на три отдельных «страны»: Китай, Гонконг и Тайвань. Геймеры считают, что разработчикам следовало вместо этого ввести разделение на регионы внутри одной страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в игре Warframe появился новый режим Empyrean, позволяющий геймерам участвовать в масштабных космических сражениях. Сами разработчики сравнили его с «Битвой на Эндоре» из фильмов Star Wars.

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