Москва, , 10:55 — REGNUM Генеральная прокуратура ходатайствует в суде об изменении меры пресечения актёру и бывшему сотруднику Росгвардии Павлу Устинову. Об этом сообщает 19 сентября телеграм-канал Mash.

Генпрокуратура просит отпустить Устинова под подписку о невыезде. Вопрос будет рассматриваться в суде 20 сентября. Заявление в суд направлено с подачи адвоката Устинова Анатолия Кучерены.

Как сообщало ИА REGNUM, Устинова осудили на 3,5 года колонии за насилие в отношении представителя власти в ходе несанкционированной акции в Москве 3 августа. Суд признал, что 24-летний актер оказал сопротивление полицейскому, из-за чего тот получил травму. Устинов свою вину отрицает.

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