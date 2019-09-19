Москва, , 09:09 — REGNUM Наилучшей мотивацией сотрудников на работе являются премии и бонусы. Такого мнения придерживается значительная часть жителей России. Это показал опрос, проведённый аналитическим центром НАФИ.

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Так, почти 73% считают премии и бонусы наиболее привлекательными способами вознаграждения за хорошую работу, 56% в качестве мотивации назвали 13-ю зарплату, 41% — социальный пакет. Четверть работающих россиян в качестве вознаграждения больше ценит дополнительные отгулы и выходные.

Для 15% респондентов желаемым поощрением являются ценные подарки, а 14% работающих считают хорошим методом мотивации оплату обучения работодателем.

Отмечается, что именно премии и бонусы работодатели чаще всего используют для мотивации работников (52%), больше четверти респондентов (27%) отметили распространённость соцпакета на работе, сообщает ТАСС.

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Добавим, что участие во всероссийском опросе, который проводился в августе, приняли 1,6 тыс. сотрудников компаний в 52 регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса аналитического центра НАФИ, большинство работающих в России (81%) удовлетворены условиями труда на работе. При этом 33% из тех, кто не доволен условиями труда, пожаловались на низкий уровень зарплаты, еще 22% сообщили о проблемах в рабочих помещения (некомфортная температура воздуха, недостаточная вентиляция), 14% пожаловались на переработки и нестабильный график.

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