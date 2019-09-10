Москва, , 09:55 — REGNUM В России большая часть работающих граждан не готова трудиться за зарплату в конвертах. Так, получать «серую» зарплату не согласятся более трети трудящихся (36%). Таковы итоги опроса, проведённого сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

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Неофициальная заработная плата устраивает 43% респондентов. При этом из тех, кто согласился бы на «серую» зарплату 49% мужчин и 36% женщин, не согласны — 32% мужчин и 39% женщин.

Опрос показывает, что молодые люди в возрасте до 35 лет более склонны отказаться от «серой» зарплаты (в среднем таких 44%), пишут РИА Новости. Также не согласны получать вознаграждение в конвертах люди, имеющие высокий заработок (от 50 тыс. рублей).

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Среди жителей крупных городов чаще всего на «серый» заработок соглашаются в Кирове (52%), Воронеже и Ульяновске (по 51%). Не против «черной» зарплаты работники в Челябинске, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске (по 50%). В Москве и Санкт-Петербурге на зарплату в конверте готовы согласиться по 39% опрошенных, при этом в обоих столицах почти столько же противников этого — 37% и 36% респондентов соответственно.

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Астрахань, Тюмень и Набережные Челны лидируют по количество не согласных получать зарплату в конвертах — 42%, 42% и 40% соответственно.

Добавим, что в опросе, который проводился в августе 2019 года, приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет со всех регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что, по некоторым данным, в РФ в неформальном секторе трудятся порядка 15 млн человек. Кроме того, по её словам, из-за теневой занятости социальные фонды недополучают около 2,3 трлн рублей в год, а расходы жителей страны за 2017 год превысили официальные доходы на 13,3 трлн рублей.

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