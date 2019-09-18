Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин больше не готов прогнозировать срок запуска новых станций Фрунзенского радиуса. Об этом он сообщил 18 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

Одна из станций Фрунзенского радиуса ОАО «Метрострой»

По словам Гарюгина, сейчас поезда курсируют между станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» в тестовом режиме.

«Никаких прогнозов не даю», — заявил Гарюгин на вопрос об открытии.

Напомним, торжественный запуск был сорван 5 сентября. Тогда Гарюгин предположил, что на устранение недоделок потребуется две недели, теперь же он не стал подтверждать этот срок.

«Вот поэтому я и не буду отвечать, потому что я привык за свои слова отвечать, две недели — это предложено организацией. Раз не смогли строители организовать всё должным образом, то мы выходим за эти две недели», — объяснил Гарюгин.

Добавим, проверка новых станций Ростехнадзором может продлиться до 30 сентября.

«Поэтому я никаких прогнозов, ничего делать не буду», — добавил Гарюгин.

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